Regragui: «Siamo il Rocky Balboa di questo Mondiale»

Il ct del Marocco: «Questo gruppo ha un’incredibile forza mentale. Prima della partita ho detto alla squadra che bisognava scrivere la Storia per l’Africa»

L’allenatore del Marocco, Walid Regragui, ha parlato alla stampa dopo la vittoria sul Portogallo che ha regalato al Marocco la semifinale del Mondiale. Una partita e una vittoria storiche. Mai prima d’ora una squadra africana era arrivata a questo traguardo, nella Coppa del Mondo. Le parole del commissario tecnico sono su A Bola.

«Dopo la Spagna siamo riusciti a prevalere anche contro una grande squadra come il Portogallo. Abbiamo dato il massimo, abbiamo ancora qualche giocatore acciaccato, ma chi gioca si è battuto fino allo sfinimento! Questo gruppo ha un’incredibile forza mentale».

Regragui continua:

«Prima della partita ho detto ai ragazzi che bisognava scrivere la Storia per l’Africa! Sono molto, molto orgoglioso di loro».

In conferenza stampa, Regragui ha fatto riferimento a Rocky, film che ha come protagonista Sylvester Stallone. Ha detto

«Noi siamo il Rocky Balboa di questa Coppa del Mondo!».

Dopo il match ha parlato anche il portiere, Bono:

«Non riesco a trovare le parole per descrivere ciò che provo. Affronteremo chiunque venga e con la stessa ambizione di sempre».

Queste, invece, le dichiarazioni di Amrabat, centrocampista della Fiorentina.

«È davvero incredibile! Sono molto orgoglioso! Ci meritiamo tutto questo al 1000%! È sempre così, semplicemente lottiamo e giochiamo in ogni partita: con il cuore, per il nostro Paese e per la nostra gente. Abbiamo avuto qualche problema di infortunio e quello che abbiamo fatto merita rispetto! Un grande rispetto per tutti: per i tifosi, per l’allenatore, per i giocatori».