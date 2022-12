Regragui: «Forse siamo pazzi, ma vogliamo vincere il Mondiale»

Come si preparerà Achraf Hakimi ad affrontare Kylian Mbappé?

«Se c’è un giocatore che lo conosce meglio di me o di te, è Achraf, lo vede tutti i giorni in allenamento. Sfortunatamente per noi, non è solo Kylian, quando vedi la qualità di Griezmann tra le righe, la qualità di Dembélé, il complemento perfetto per Kylian, che va a destra, a sinistra. Non è solo Kylian e non avremo accorgimenti speciali per lui. Sarà un grande duello tra due campioni, che non si faranno regali. Achraf sarà troppo motivato a battere il suo amico, non preoccuparti.»