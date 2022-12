Regragui: «C’era un rigore per noi, forse se lo avessero fischiato ci saremmo qualificati»

In conferenza: «Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzati, non tolgono nulla alla qualificazione della Francia ma vanno segnalate»

Il Marocco si giocherà il terzo posto al Mondiale in Qatar contro la Croazia, domani. Oggi l’allenatore della squadra africana, Walid Regragui, ha parlato in conferenza stampa. Ha espresso il suo rammarico e quello dei suoi ragazzi per non poter giocare la partita più importante, quella che invece toccherà alla Francia contro l’Argentina. E ha parlato degli errori arbitrali che hanno portato all’esclusione del Marocco dalla corsa per il titolo mondiale.

“I giocatori sono pronti, proveranno a giocarsela fino alla fine, tuttavia non rischieremo su alcuni di loro, in particolare sul nostro capitano, che è infortunato”.

Il capitano e difensore centrale Romain Saïss è infortunato alla coscia. Probabilmente, per ammissione dello stesso Regragui, non ci saranno neppure i difensori Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui, oltre all’attaccante Youssef En-Nesyri.

Regragui parla della partita di domani, che si aspetta “tattica”, ma “meno bloccata” di quella con la Francia. Il rammarico c’è, però: il Marocco avrebbe voluto giocare la finale per il primo posto, non quella per il terzo. Il tecnico non dimentica il rigore non assegnato al Marocco contro la Francia di Deschamps.

“Questa partita è fastidiosa da giocare, gestire una delusione è sempre complicato. È difficile abbellire il match di domani e riempirlo di significati, è la finale di domenica che volevamo giocare. Comunque, giocheremo anche domani”.

Regragui ha poi commentato le decisioni arbitrali del match con la Francia, che il Marocco ha contestato. Il rigore non concesso, appunto, contro il quale la Nazionale vorrebbe presentare ricorso.

“Le decisioni arbitrali nella semifinale contro la Francia, che ci hanno penalizzato, non tolgono nulla alla qualificazione dei nostri avversari. Quando ci sono errori arbitrali, però, è bene segnalarli. Se fosse stato fischiato il rigore ci saremmo qualificati per la finale? Non si può dire, ma comunque il rigore per noi c’era. Questo va sottolineato, come fanno tutte le Federazioni. Ripeto: non cambia nulla, auguriamo anche buona fortuna alla Francia, ma penso che siamo stati penalizzati dalla mancata concessione di un rigore e almeno da un cartellino giallo a Sofiane Boufal”.