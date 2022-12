Ranking Fifa: Italia nella top ten, è settima (Gazzetta)

È stata superata solo dall’Olanda. Diventerebbe ottava se la Croazia dovesse battere il Marocco. Brasile per ora ancora in testa

L’Italia è ancora settima nel Ranking Fifa per l’Italia. La Nazionale di Mancini è rimasta nelle prime dieci posizioni. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che chiarisce come il sesto posto conquistato da Mancini sia adesso dell’Olanda. Scivolerebbe all’ottavo posto se la Croazia dovesse battere il Marocco. Il commissario tecnico dell’Italia era riuscito a portare la nazionale al quarto posto.

La Gazzetta scrive:

“Mentre cominciava il Mondiale, gli azzurri perdevano a Vienna con l’Austria in amichevole. Una sconfitta che ha fatto perdere pochi punti (3) senza cambiare la nostra posizione nel ranking. Brasile, Belgio, Argentina, Francia e Inghilterra erano e sono rimaste davanti. Spagna e Portogallo non hanno conquistato i punti per il sorpasso riuscito invece all’Olanda. Quindi azzurri dal sesto al settimo posto. Ora però c’è l’ultimo rischio: la Croazia. ”

Cambio al vertice invece. L’Argentina o la Francia potrebbero spodestare il Brasile, attuale leader del ranking, solo se la partita non finirà ai rigori.

La mancata partecipazione al Mondiale, quindi, non ha modificato più di tanto le posizioni con Brasile, Belgio, Argentina, Francia e Inghilterra davanti all’Italia. Subito dietro Spagna e Portogallo che non sono riuscite a superare gli Azzurri, al contrario dell’Olanda che invece il sorpasso lo ha compiuto.

Tuttavia c’è anche il possibile sorpasso della Croazia che è subordinato alla vittoria contro il Marocco nei minuti regolamentari, altrimenti il settimo posto sarà salvo.

La Gazzetta precisa però:

“Oggi il ranking Fifa non è un’urgenza immediata: i sorteggi dei tornei Uefa sono collegati ai piazzamenti in Nations League, e il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026, basato sul ranking Fifa, si svolgerà tra due anni.“