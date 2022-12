Rai: litigio tra Hakimi e Infantino nel tunnel dello spogliatoio

Il calciatore del Marocco si sarebbe lamentato in maniera accesa dell’arbitraggio anche se l’arbitro ha negato un rigore alla Croazia

Secondo la Rai, al termine della finale tra Croazia e Marocco, conclusa con la vittoria per 2-1 della Croazia, c’è stata un’accesa discussione tra Hakimi e Infantino nel tunnel dello spogliatoio. Il calciatore del Marocco si sarebbe arrabbiato per l’arbitraggio della finalina dopo che, secondo il Marocco, sarebbe stato negato agli africani un rigore nella semifinale contro la Francia. Di più non sappiamo. Va detto che l’arbitro ha negato un rigore piuttosto evidente alla Croazia quando si era sul punteggio di 2-1.

Possiamo solo immaginare la lite tra il calciatore del Psg e il presidente della Fifa.

A proposito del rigore che sarebbe stato negato al Marocco nella semifinale contro la Francia, il Corsport nei giorni scorsi ha scritto:

C’era rigore per il Marocco, l’arbitro Ramos peggio del peggiore degli arbitri di Serie A (CorSport)

Il contrasto tra Theo Hernandez e Boufal, in Francia-Marocco, seconda semifinale del Mondiale in Qatar, era rigore. L’arbitro Cesar Ramos è un direttore di gara peggiore degli arbitri di Serie A. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.

“Guardare questo messicano, Cesar Ramos, e rimpiangere l’Orsato versione Qatar 2022 è un tutt’uno. Peggio del

peggiore degli ultimi arbitri della nostra serie A”.

Il rigore non concesso è solo l’episodio clou di un arbitraggio da bocciare.

“Soprattutto, è un episodio che ha fatto scalpore, l’intervento di Theo Hernandez ai danni di Boufal: rigore (quasi,

mah…) per tutti, non per Ramos che anzi, per dare forza ad una decisione sbagliata (è una tecnica arbitrale vecchia come il calcio) ha ammonito il giocatore del Marocco. Perché in area della Francia (punteggio di 1-0) Theo Hernandez entra in scivolata, tocca con la sinistra il pallone, ma con la destra molto larga colpisce netto la gamba di Boufal, che non allarga, non si sposta, non fa nulla per favorire il contatto. Un chiaro ed evidente errore, altroché, che avrebbe dovuto coinvolgere anche il canadese (sì, canadese) Fischer. Rimasto zitto. Colpevole, lui, come l’arbitro”.