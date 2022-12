Pastore: «Messi è un leader nato, è normale paragonarlo a Maradona dopo questo Mondiale»

A L’Equipe: «Ragiona come compagno di squadra, come amico. Prima non ci abbiamo prestato attenzione perché non aveva mai vinto nulla con la Nazionale».

L’ex centrocampista del Psg e dell’Argentina Javier Pastore, parla del Mondiale di Messi a L’Equipe.

«Mi impressiona enormemente. Vediamo un Leo molto maturo, molto ben preparato. La verità è che si è avvicinato a questo Mondiale con molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore del mondo e lo vediamo sempre come il salvatore, il “prescelto”, colui che può farci vincere il trofeo. Quindi, sta ovviamente affrontando questo problema con molta pressione, ma penso che lo stia gestendo molto bene in questa Coppa del Mondo. Sta vivendo un torneo incredibile, probabilmente uno dei suoi migliori, almeno in termini di statistiche (5 gol, 3 assist). Ha sempre giocato un ruolo importante in tutti i Mondiali a cui ha partecipato ma in Qatar, ha aggiunto i gol, gli assist e le azioni magistrali».

A Pastore viene chiesto se si aspettava un tale livello di prestazioni da Messi, a 35 anni. Risponde:

«È vero che questo non è più il Leo che conoscevamo quando aveva 19 o 20 anni, il giocatore veloce che prendeva la palla ed era in grado di dribblare un’intera squadra prima di andare a segnare. È un giocatore più esperto, più intelligente. Sa in quale momento è necessario innescare un’azione, ritardare, accelerare, fare il passaggio. È nella continuità di quello che abbiamo visto in questa stagione con il Psg, ha raggiunto un livello molto alto. Nessuno si aspettava che all’età di 35 anni potesse riguadagnare un tale livello. Quando lo conosci bene, non è una sorpresa di per sé. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui, di allenarmi e giocare con lui. È normale che abbia cambiato il suo modo di giocare, nel corso degli anni, ma ha trovato il suo punto di equilibrio, ha trovato la percezione più raffinata ed esatta del gioco. Sa come sfruttare la minima circostanza, la minima azione, per trasformarla in qualcosa di magico. Fisicamente, non ha le stesse abilità di prima, ma questo non gli impedisce di fare la differenza. Questo è qualcosa di molto chiaro per lui, se ne è reso conto e si è adattato in modo straordinario».

In estate era già chiaro che il suo obiettivo fosse il Mondiale, dice Pastore. Era consapevole che sarebbe stata la sua ultima Coppa del Mondo.

Pastore ha giocato la Coppa del Mondo 2010 con Messi. Com’era?

«Ha 35 anni, all’epoca aveva 22 o 23 anni, è passato molto tempo… Leo non ha parlato tanto come fa oggi. Era introverso, timido, più di oggi anche se la realtà è che continua ad esserlo. Non è il giocatore che urla. È un leader nato, è sempre stato e sempre sarà per quello che rappresenta e perché ragiona come compagno di squadra, come amico. È normale che lo paragoniamo a Maradona con quello che abbiamo visto nelle ultime partite. Queste sono cose che ha dentro di sé, che a volte vuole mostrare e che poi lascia uscire. Ma il suo vero carattere è più tranquillo, è più di una persona riservata che avrà la parola giusta e misurata. Si è sempre caratterizzato per essere un leader dentro e fuori dal campo. Prima, non abbiamo prestato tanta attenzione perché non aveva mai vinto nulla con la selezione. Ora, dicono che celebra le vittorie, che è così… No, è sempre stato così».