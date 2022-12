Oggi Maradona costerebbe 390 milioni di sterline

PlayRatings ha ipotizzato che il suo valore di mercato al termine della stagione 1986/87, in cui vinse lo scudetto, superasse i 390 milioni di sterline

I prezzi da pagare per i grandi campioni del calcio sono saliti alle stelle. Guardando i prezzi che numerosi club sono disposti a sborsare per future promesse o campioni in erba, viene da chiedersi quanto potrebbe arrivare a costare oggi il cartellino di veri campioni del passato, il Sun ha preso ad esempio due calciatori come Diego Armando Maradona e Ronaldo il fenomeno. L’indicazione del quotidiano ha analizzato quanto potessero costare, nel calcio d’oggi, i due giocatori nel loro momento migliore della carriera.

Nel caso di Maradona, PlayRatings – responsabile dell’algoritmo – ha ipotizzato che il suo valore di mercato al termine della stagione 1986/87, in cui vinse lo scudetto, superasse i 390 milioni di sterline. Un dato incredibile se si pensa al valore dei trasferimenti in quegli anni.

Prendendo come riferimento alcuni dei trasferimenti più alti della storia, come quello di Neymar da parte del PSG , il quotidiano britannico The Sun ha fatto un confronto con i soldi che alcune squadre avrebbero investito qualche anno fa se detti trasferimenti fossero stati effettuati in 2021. L’Inter si sarebbe dovuta avvicinare ai 400 milioni di sterline per prendere il fuoriclasse brasiliano, mentre l’arrivo di Maradona al Napoli sarebbe costato più di 300 milioni di sterline. Prezzi totalmente fuori mercato per l’epoca, ma anche oggi pochissime squadre si sarebbero potute permettere di acquistare questi giocatori con le cifre indicate dal quotidiano.