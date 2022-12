Non solo Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr mette nel mirino Busquets

Nel club saudita ritroverebbe altri giocatori che hanno giocato in Europa come l’ex Napoli Ospina o Luiz Gustavo .

Sergio Busquets ha ricevuto un’offerta “da capogiro” dal saudita Al Nassr. A rivelarlo è il Mundo Deportivo nella pubblicazione di oggi. Il club, di proprietà del principe Faisal Bin Turki , è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane a causa della trattativa aperta per l’ingaggio di Cristiano Ronaldo , che vuole a tutti i costi un club che giocherà nel Coppa dei Campioni.

Busquets , 34 anni, è in scadenza di contratto con il Barcellona il 30 giugno 2023. Poco dopo Qatar 2022 Busquets ha già lasciato la Nazionale . Il suo futuro è avvolto da voci. Il Barcellona ha fatto trapelare che la loro intenzione era di lasciare via Busquets a partire da questo gennaio, ma Xavi è stato fondamentale per impedirne la partenza.

Il destino di Busquets sembrava già scritto: Mls all’Inter Miami . Negli ultimi giorni, però, ci sono state altre novità. Da una parte una sterzata del centrocampista, pubblicata anche da Md , che starebbe pensando di rinnovare. E, dall’altro, questo interesse dell’Al Nassr, che può offrire un grande stipendio a Busquets. Nel club saudita ritroverebbe altri giocatori che hanno giocato in Europa come l’ex Napoli Ospina o Luiz Gustavo.

Oltre a Busquets l’Al Nassr ha anche sondato l’opzione N’golo Kanté per la prossima stagione. Il centrocampista del Chelsea si trova in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare con i Blues.