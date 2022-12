Neymar e i messaggi Whatsapp a Rodrygo: «I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli»

A Marquinhos, invece, Neymar scrive per consolarlo: «Il rigore non cambierà ciò che penso di te. Non ho mai pensato che potesse essere un ostacolo fra noi».

Infine, un pensiero dedicato anche a Thiago Silva, capitano della sua Nazionale: «Fratello dobbiamo andare avanti, io tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere». L’ex Milan si era detto molto rammaricato per l’eliminazione del Brasile: «Sto peggio di quanto immaginassi e mi viene da piangere appena ci ripenso, non riesco a capacitarmi del fatto che abbiamo perso».