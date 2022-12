Napoli rientrato dalla Turchia, Spalletti ha concesso due giorni di riposo

Dopo la fine del ritiro in Turchia, dove il Napoli di Spalletti ha sostenuto due amichevoli , brillantemente vinte dalla squadra azzurra, i calciatori sono rientrati ieri sera a Napoli per la ripresa dei normali allenamenti in vista della pausa natalizia e della ripresa del campionato.

“Un paio di giorni di riposo ci stanno proprio bene, dopo averne fatti una decina di lavoro in Turchia e dovendo infilarsi in quel tour de force che si intravede, eccome. L’amichevole con il Crystal Palace, poi il rientro e l’arrivederci a mercoledì, quando Spalletti (con Sinatti e il suo staff) ricomincerà da dove si è fermato: la stagione sarà lunghissima, e anche intensissima, e bisogna sfruttare questa simil-pausa, perché poi dopo non sarà possibile allenarsi come un allenatore vorrebbe”