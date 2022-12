Monza e Fiorentina su Demme: nel caso di addio a gennaio il Napoli non lo sostituirà (CorSport)

Il club di De Laurentiis non vorrebbe cederlo, ma il centrocampista valuta. Il Napoli lo lascerebbe andare solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo

A inizio anno diventerà ufficiale lo scambio Bereszynski-Zanoli-Contini tra Napoli e Sampdoria, dopodiché il mercato di gennaio del Napoli potrebbe anche finire, scrive il Corriere dello Sport. Dipende tutto da Demme. Sul centrocampista del Napoli c’è l’interesse di Monza e Fiorentina. Il Napoli non vorrebbe cederlo, ma Demme, che desidera giocare di più, continua a guardarsi intorno. Il quotidiano sportivo scrive:

“tutto gira intorno a Demme. Il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido, serio e assolutamente affidabile, però Diego il tedesco ha giocato finora 19 minuti in campionato (3 presenze), sia per l’esplosione di Lobotka sia per l’infortunio rimediato dopo la prima a Verona, e dunque valuta l’opportunità di trovare continuità. Meglio se nell’ambito di un progetto tecnico di valore: la Fiorentina, sotto questo aspetto, sarebbe una soluzione ideale. Ma sia chiaro: la Viola pensa a lui nel caso di cessione di Amrabat e il club azzurro lo lascerebbe andare soltanto a titolo definitivo (o in prestito con obbligo). L’eventuale sostituzione? Potrebbe anche non arrivare nessuno”.

E ancora:

“Demme permettendo: ci ha provato la Salernitana e ora ci provano il Monza e la Fiorentina, ultima iscritta alla lista degli ammiratori del centrocampista tedesco. La sua è una situazione un po’ complessa, nel senso che il club e Spalletti non vorrebbero lasciarlo andare ma lui continua a valutare. Il ds Giuntoli, a sua volta, studia un eventuale profilo da prendere in prestito, ma non è escluso che alla fine il Napoli scelga di non colmare la casella”.

Piace molto Ounahi, dell’Angers, ma al massimo per l’estate.