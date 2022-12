Mondiali Qatar, Rabiot e Upamecano saltano l’allenamento, in forse per Francia-Marocco

Si è invece allenato regolarmente Aurélien Tchouaméni, che invece ieri aveva saltato la seduta di allenamento dopo aver ricevuto una botta al polpaccio contro l’Inghilterra.

Sarebbe un gran peccato non vedere in campo il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, che finora ha disputato un ottimo mondiale, raccogliendo tutte critiche positive in Francia. L’Equipe, qualche giorno fa, scriveva che finora, in carriera, non era mai stato a questi livelli.

“Mai dall’inizio della sua carriera internazionale, a volte caotica, Adrien Rabiot aveva dato questa impressione di pienezza. Dall’inizio del torneo, ha corso, compensato, recuperato, punzonato, segnato”

“All’età di 27 anni, dopo più di tre anni in Serie A, Adrien Rabiot è entrato in una dimensione atletica completamente diversa”.

“Rabiot è un giocatore che è costantemente in movimento. Una mobilità che si traduce in un’alta distanza percorsa – 12,1 km, 11,6 km, 11 km sulle tre partite in cui era titolare – ma soprattutto da un’intensità costante. Con un numero di sprint (53, 64, 57) a partita molto più alto dei suoi compagni di squadra”.