Mondiali, ascolti Rai indietro del 15% di share rispetto a Russia 2018 su Mediaset

Guardando ai soli ottavi di finale, il calo rispetto a quattro anni fa è del 22% per gli spettatori e del 19% per lo share

Nel nostro Paese le partite del Mondiale sono un’esclusiva Rai in televisione ma gli ascolti non stanno dando i frutti sperati. Le 64 sfide della manifestazione sono state divise tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, oltre a RaiPlay, il servizio di streaming della TV di Stato che consente di accedere a tutti i contenuti, compresi quelli in diretta.

Il Mondiale 2022 ha fatto registrare finora un pubblico inferiore, sia per quanto riguarda gli spettatori che per share, rispetto all’edizione del 2018. Le sfide del Qatar sono state seguite mediamente dal 16% in meno di spettatori e con uno share in calo del 15%. Guardando ai soli ottavi di finale, il calo è del 22% per gli spettatori e del 19% per lo share.

Portogallo-Svizzera ha concluso il quadro degli ottavi di finale, seguiti in Italia da una media di 5.331.375 per uno share del 31,6%. Un dato – come detto – peggiore rispetto a quello della scorsa edizione, che aveva fatto registrare 6.569.375 spettatori e uno share del 40,8%.

Spostando il focus sulle singole partite con più spettatori troviamo Spagna-Germania, sfida che ha visto di fronte due nazionali europee che vantano una storia recente di tutto rispetto. La sfida fra gli uomini di Luis Enrique e quelli di Flick è stata seguita da 7.634.000 spettatori per uno share del 34,7%. Dati deludenti per la Rai che ha investito tantissimo nella preparazione dei Mondiali e il calo d’ascolti non farà piacere alla dirigenza.