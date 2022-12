Melbourne, tifosi fanno invasione e attaccano il portiere con un bidone in faccia – VIDEO

I tifosi erano furiosi per la decisione della A-League, massima serie australiana, di organizzare le prossime tre finali a Sydney

Il Derby di Melbourne è stato interrotto quando i tifosi hanno invaso il campo e attaccato il portiere del Melbourne City all’Aami Park.

I tifosi erano furiosi per la decisione della A-League, massima serie australiana, di organizzare le prossime tre finali a Sydney. I tifosi avevano progettato di organizzare uno sciopero di massa al 20esimo minuto per sfogare il loro malcontento per la decisione della Federcalcio australiana.

La situazione è sfuggita di mano, gli animi si sono ulteriormente accesi e al 21esimo i tifosi hanno invaso il campo e il portiere del Melbourne City Thomas Glover è stato attaccato con un bidone fracassato in faccia.

Nelle ultime ore è uscito il filmato che mostra i tifosi dietro la porta che corrono in campo subito dopo che Glover ha lanciato un fumogeno tra la folla .

Dall’inizio della A-League nel 2005, i club hanno dovuto guadagnarsi il diritto di ospitare il gran finale in base al loro andamento.

Football Australia ha rilasciato una dichiarazione poco dopo la sospensione della partita, condannando le “scene scioccanti”.

«Dopo le scene scioccanti durante la prima metà della partita della A-League Men’s tra Melbourne Victory FC e Melbourne City FC all’AAMI Park sabato 17 dicembre, dove i fan della finale del Melbourne Victory FC sono entrati in campo, gli arbitri della partita di Football Australia hanno abbandonato la partita in conformità con quanto previsto dal regolamento, al fine di proteggere l’integrità della partita. Tale comportamento non ha dimora nel calcio australiano, un’indagine completa su Football Australia inizierà immediatamente. Verranno inflitte severe sanzioni.»