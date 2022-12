Luis Enrique: «Grazie Spagna, mi dispiace non poterti aiutare più»

La lettera sui social: «È stato speciale far parte di tutto questo. Una piccola riflessione: ciò di cui la Nazionale ha bisogno è il supporto di tutti»

Dopo l’esonero da parte della Federcalcio spagnola, Luis Enrique ringrazia. Lo fa con un post sui social in cui ripercorre i quattro anni trascorsi in Nazionale e ringrazia la federazione che lo ha voluto e anche i suoi calciatori e tutto lo staff che è stato a sua disposizione fino a questo momento. Ringrazia anche i tifosi e chiude con una riflessione che sembra un tantino polemica: la Nazionale va sostenuta, scrive. E chiama in causa il nuovo ct, che, dice, ha bisogno del sostegno di tutti per portare avanti il lavoro con la Spagna.

Di seguito il post pubblicato da Luis Enrique su Twitter.

“Nel mio nome e nel nome di tutti quelli che compongono lo staff: tutto è iniziato 4 anni fa e il tempo è passato molto velocemente. Non posso che essere super grato a coloro che mi hanno scelto (il presidente Rubiales e il direttore sportivo Molina). A tutti i dipendenti della Federcalcio, con i quali abbiamo condiviso esperienze di ogni genere. Naturalmente, ai giocatori, che sono stati esemplari nel loro comportamento e fedeli all’idea della squadra. Mi dispiace di non potervi aiutare più. Anche agli assistenti (medico, fisioterapista, sicurezza, audiovisivo, team manager e nutrizionisti ecc ecc) che lavorano instancabilmente per aiutare i giocatori e lo staff in tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E’ stato davvero speciale essere parte di questo. Ultimo ma non meno importante, ai tifosi che ci hanno trasmesso uniformemente il loro sostegno in ogni momento e soprattutto nei momenti più delicati. È il momento di dire addio e in questi casi solo una piccola riflessione… ciò di cui la Nazionale ha bisogno è il supporto in tutto il suo significato in modo che Luis de la Fuente ottenga tutto ciò che si prefigge. Forza Spagna. Grazie”.

A Luis Enrique è stata fatale l’eliminazione della Spagna dal Mondiale in Qatar.