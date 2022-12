Lahoz sospeso dal Mondiale: la Fifa smentisce

L’arbitro di Olanda-Argentina è tornato in patria come tanti colleghi senza essere oggetto di provvedimenti da parte della Fifa

Gioco spezzettato, una pioggia di cartellini, tensioni non sedate: ce n’era abbastanza per fermare l’arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz, fischietto della partita dei quarti di finale tra Olanda e Argentina vinta dai sudamericani ai calci di rigore.

L’agenzia argentina Telam riporta che la Fifa ha ordinato la sospensione dal torneo dell’arbitro di Valencia Lahoz, ma la massima autorità del calcio internazionale smentisce. Il direttore di gara è tornato in patria come tanti colleghi senza essere oggetto di provvedimenti.

Le rimostranze dei giocatori dell’Albiceleste e Orange hanno portato la Fifa ad analizzare il suo l’operato, ma non si è arrivati ad alcuna misura contro di lui.

Secondo i dati statistici forniti dalla stessa Fifa, Lahoz è l’arbitro con più cartellini gialli esibiti in una partita. In totale, ha ammonito 14 giocatori. A questo ha aggiunto 48 infrazioni sanzionate, 30 per l’Argentina e 18 per la squadra olandese; oltre a non saper gestire con autorevolezza le discussioni e le risse esplose sul terreno di gioco.