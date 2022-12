La prima scelta del Napoli sul mercato è Ilic (CorSport)

Nella trattativa col Verona si partirà da una base di 25 milioni. Il Napoli si è mosso con largo anticipo, i buoni rapporti tra i club aiutano

La prima scelta del Napoli sul mercato è Ilic. L’idea del club di De Laurentiis è prenderlo a gennaio per averlo in campo a giugno. Il centrocampista 21enne del Verona è sul taccuino di Giuntoli, pronto ad avviare la trattativa con una base di partenza di 25 milioni.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare amorevolmente: i venticinque milioni (o trenta?) che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati”.

Il Napoli è ben fornito a centrocampo, ma a fine stagione le cose potrebbero cambiare. Innanzitutto c’è la questione Demme, corteggiato dalla Salernitana: “vorrebbe restare e poi capire cosa accadrà”. Inoltre Zielinski va in scadenza nel 2024 e su di lui potrebbe scatenarsi un’asta europea. E c’è l’incognita Ndombele, che, “arrivato in prestito dal Tottenham (a cifra considerevole: 25 milioni) o verrà riscattato o rientrerà a Londra”.

“Su Ilic il Napoli si è mosso con larghissimo anticipo. Si è concesso perlustrazioni dirette attraverso la propria area scouting, sa tutto quello che serve del serbo per poterci costruire una dotta relazione e poi è convinto di quel che ha avuto modo di vedere e di apprezzare, provando vanamente a non farlo sapere in giro”.