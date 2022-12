Il centrocampista piace molto: ha 21 anni ed è considerato molto interessante. Il Napoli lo segue dall’estate e anche la Lazio

Il Napoli pronto ad acquistare Ilic dal Verona a gennaio per averlo in estate (CorSport).

Il Napoli è pronto all’affondo per Ilic. L’idea del club di De Laurentiis di acquistarlo a gennaio per lasciarlo al Verona fino a fine stagione. Un’operazione sulla scorta di quanto già fatto in passato con Amir Rrahmani. Sostituirebbe Demme, in odore di Salernitana, con contatti sempre più stretti tra i due club per il futuro.

A proposito di Ilic e della volontà del Napoli di accaparrarselo, il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive:

“Giuntoli nel frattempo studia obiettivi per il centrocampo nel caso in cui dovesse liberarsi un posto a gennaio: Ivan Ilic del Verona piace molto, anzi moltissimo, e infatti l’operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani: ovvero, acquistare subito per poi integrare in rosa in estate”.

Il quotidiano sportivo parla di gradimento totale del Napoli per il centrocampista del Verona, considerato un prospetto interessante. Su di lui c’è anche la Lazio, che lo segue dall’estate scorsa, come del resto sta facendo il Napoli. Il CorSport scrive:

“il gradimento su Ilic è totale. Ventun anni compiuti il 17 marzo, il serbo del Verona è considerato un prospetto estremamente interessante. A giusta ragione: ha numeri, geometrie, idee, la virtù dell’inserimento e della rifinitura e un certo senso del gol. La Lazio di Sarri lo segue dall’estate e il Napoli altrettanto. Eventualmente pronto anche ad acquistarlo subito e a lasciarlo in prestito a Verona fino alla fine della stagione”.

Qualche giorno fa, sempre su Ilic, il CorSport scriveva:

“È il classico centrale in mediana, davanti alla difesa, molto efficace in fase passiva e abbastanza lineare nello sviluppo del gioco. Già nel giro della nazionale, e al Mondiale ha anche giocato mezz’ora contro il Brasile. Una buona esperienza per un giovane che a Verona ha mostrato personalità e continuità. Dei profili seguiti forse è quello più vicino a una eventuale operazione, visto che Diego Demme potrebbe decidere di lasciare il Napoli per avere più spazio. Comunque resterà un obiettivo pure in estate“.

Per il centrocampo ci sono anche altri osservati speciali. Il CorSport parla di Sucic, centrale del Salisburgo, al Mondiale con la Croazia, per esempio, come di Tommaso Baldanzi, dell’Empoli.