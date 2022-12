Campos, attualmente consulente del Psg, è da sempre legato ad Allegri. Le altre candidature, tra cui quella di Giuntoli, restano sullo sfondo

La Juve vuole Campos come direttore sportivo, l’alternativa è Massara (CorSport)

Il 18 gennaio Maurizio Scanavino sarà nominato ufficialmente nuovo amministratore delegato dall’assemblea degli azionisti della Juve, ma quanto tempo resterà in carica? Il Corriere dello Sport scrive che dalla durata del suo mandato dipenderanno le scelte della Juve. Si va verso un mandato triennale. Gli sarà affiancato un direttore sportivo puro. In pole c’è Luis Campos, attuale consulente del Psg.

“Gli ultimi spifferi parlano proprio della necessità di un lungo percorso alla Continassa per Scanavino. In tal caso, entro fine stagione si punterà ad affiancargli un direttore sportivo puro: tra i profili ritenuti più interessanti dalla proprietà, per il momento, c’è quello di Luis Campos, attualmente consulente del Psg e da sempre particolarmente legato ad Allegri. Se Max avesse accettato il Real Madrid invece di tornare alla Juve, proprio Campos lo avrebbe accompagnato alla corte di Florentino Perez”.

Campos non è l’unico nome caldo.

“Piace e interessa Campos, non è l’unico: basti pensare a quel Frederic Massara che ha riportato il Milan allo scudetto, sullo sfondo poi le altre candidature (da Cristiano Giuntoli in poi). E Cherubini? Non è solo una sensazione quella che conduce al suo addio a fine stagione, ma il contratto scadrà nel 2024 e una decisione definitiva sul suo futuro verrà presa solo più avanti”.

Se invece Scanavino dovesse restare in carica un anno, alla Juventus servirà un altro amministratore delegato e in cima alla lista delle preferenze c’è Beppe Marotta. L’alternativa, scrive la Gazzetta, è Giovanni Carnevali.

“questa direzione farebbe decollare nuovamente le quotazioni della promozione interna di Giovanni Manna per il ruolo di ds e del possibile ritorno di Giovanni Rossi ora proprio al Sassuolo ma in passato anche responsabile del

settore giovanile bianconero”.