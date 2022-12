Kvaratskhelia alla Federico II: «A Napoli si vive per il calcio, i napoletani somigliano ai georgiani»

«Quando per la prima volta ho giocato allo Stadio Diego Armando Maradona mi sono sentito veramente un calciatore professionista»

L’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte ad un convegno all’Università Federico II di Napoli nella sede di San Giovanni a Teduccio. Al momento del suo arrivo il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla città, manifestando il suo amore per i tifosi e per la squadra.

Di seguito quanto riportato da SpazioNapoli, presente all’evento dove Kvaratskhelia ha parlato della sua esperienza a Napoli:

«La prima cosa che voglio dire è che quando sono arrivato a Napoli ho visto che la popolazione napoletana vive per il calcio e ama tantissimo il calcio. Quando per la prima volta ho giocato allo Stadio Diego Armando Maradona mi sono sentito veramente un calciatore professionista, quindi ringrazio Napoli e i napoletani.»

«È molto importante continuare a mantenere lo stesso livello, perché la gente pretende questo da noi. Bisogna sempre mantenere un livello molto alto. Sono molto contento e ringrazio Napoli per tutto ciò che ci ha donato».

Continua Kvaratskhelia sul Napoli alla Federico II

«Qui mi sento a casa, perché i napoletani sono simili alle persone in Georgia: ad esempio la famiglia sia per i napoletani che per i georgiani è molto importante.»

Kvaratskhelia è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro ed è già fondamentale nello scacchiere di Spalletti.