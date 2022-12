Jacobelli: «il Napoli non avrà problemi alla ripresa»

A Radio Crc: «Le altre dovranno preoccuparsi. Anche nella seconda fase della stagione sarà la squadra da battere e non sarà facile farlo»

Xavier Jacobelli, editorialista del quotidiano Tuttosport, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio CRC, ospite della trasmissione “Si gonfia la rete”.

Jacobelli ha parlato della Coppa del Mondo:

«Da quando il Mondiale venne organizzato in Qatar, ci si chiedeva come avrebbero fatto ad organizzarlo. Blatter nel 2015 si è dimesso, ma pare che Infantino non prometta bene per i diritti delle persone omosessuali. Non ha neanche speso una parola per le persone morte nei cantieri per costruire gli stadi del Qatar».

Dopo i complimenti di Gravina sulla gestione della società, arrivano i complimenti anche del giornalista sulla squadra allenata da Spalletti, azzardando anche una previsione:

«Previsioni sul Napoli dopo la ripresa del campionato? Francamente un Napoli così bello, così vittorioso e con così tanta qualità non avrà problemi alla ripresa. Le altre dovranno preoccuparsi, bisogna guardare la classifica, non si parte tutti con zero punti. Io penso che il Napoli più che mai sia padrone del proprio destino. Come in questa prima fase della stagione, anche nella seconda sarà la squadra da battere e non sarà facile farlo».

Qualche giorno fa, Jacobelli, aveva anche parlato del Napoli come di una squadra fuori dal comune, «semplicemente fantastico» nella prima parte di stagione in Italia e in Europa.