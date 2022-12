Il Napoli si allena anche sabato e domenica (Corsport)

Seduta anche martedì giorno della partenza per Milano (si gioca mercoledì). Demme per ora fa lavoro personalizzato, ieri si è allenato Sirigu

Il programma del Napoli presentato dal Corriere dello Sport. Il Napoli si allenerà anche sabato e domenica, e anche martedì giorno della partenza per Milano dove mercoledì affronterà l’Inter.

Dopo i carichi atletici collezionati tra la parentesi in Turchia e la successiva a casa azzurri, l’obiettivo è ritrovare la leggerezza: dopo la sfida della settimana scorsa con i francesi, del resto, Spalletti aveva testualmente detto che le gambe non seguivano la testa e le idee. Tutto normale, comunque: e in quest’ottica, l’allenamento congiunto con la Juve Stabia di Leo Colucci racconterà qualcosa di più veritiero. La squadra, comunque, avrà tutto il tempo di mettere a punto i meccanismi verso l’Inter: le sedute andranno avanti fino a martedì, giorno della partenza per Milano, e la squadra si allenerà sia sabato sia domenica. Primo gennaio 2023: un anno che il Napoli spera di incorniciare.

Non solo Rrahmani, anche Demme è in dubbio per Inter-Napoli. Rrahmani è in dubbio nel senso che non si sa se giocherà titolare. Il tedesco invece ha dei problemi, come ricorda il Corriere dello Sport.

Anche Sirigu, per la precisione, si è allenato con la squadra e dunque sarà della partita, e a questo punto i soli dubbi sono legati alla presenza di Demme. Sia chiaro: è ancora presto, assolutamente, ma ieri Diego il tedesco s’è limitato a una sessione di lavoro personalizzato a causa dei postumi dell’affaticamento muscolare che l’ha costretto a saltare anche l’amichevole con il Lilla.