Il ministro Abodi: “Il nostro impegno nei confronti dello sport non si fermerà alla Finanziaria”

Ribadisce: «Non ci saranno sconti per le società calcistiche, dovranno pagare tutto con degli interessi come per le altre imprese.»

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi è intervenuto a margine della conferenza stampa sulla Ryder Cup. Il ministro Abodi ha toccato diversi argomenti, tra questi anche il tema delle tasse calcistiche. Queste le sue parole riportate da Ansa:

«Posso sicuramente già dire che con la Finanziaria non finirà il nostro impegno nei confronti dello sport».

«Sto preparando un documento insieme al ministero dell’Economia per tutto ciò che non siamo riusciti a inserire nella Finanziaria – ha spiegato – a dimostrazione che ci sarà una continuità di attenzione rispetto alle esigenze, a partire dall’emergenza energia e dalla socialità in ambito sportivo».

Parlando delle tasse del calcio, Abodi ha ribadito il suo pensiero: «Non ci saranno sconti per le società calcistiche, dovranno pagare tutto con degli interessi come per le altre imprese. La parte contributiva e previdenziale dovrà essere pagata entro il 29 dicembre, tutto il resto fino a un massimo di 60 rate. Sconti non se ne fanno a nessuno come è giusto che sia».

Sul lavoro sportivo: «Abbiamo chiesto e verrà inserito nel Milleproroghe e comincerà dal 1 luglio 2023.», mentre «il vincolo sportivo cadrà definitivamente il 1 luglio 2024».

Abodi ha concluso parlando della possibilità di revisione alla norma sul limite dei mandati: «C’è grande rispetto, ma non mi sembra un tema affascinante».