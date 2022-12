Il gol da cineteca del Napoli Futsal, Napoli sogna lo scudetto anche nel calcio a 5 (VIDEO)

Stop di petto e rovesciata nel derby con la Feldi Eboli. Napoli in testa alla classifica con nove vittorie e una sola sconfitta

Il gol da cineteca con cui il calcettista del Napoli Futsal (e della Nazionale Italiana) Attilio Arillo ha ribaltato il derby di Calcio a 5 con la Feldi Eboli (ex squadra di Arillo), consentendo così ai partenopei di consolidare il primato in classifica nel campionato di massima serie di Calcio a 5.

Una gara molto avvincente e ricca di capovolgimenti di fronte, che ha visto i vicecampioni d’Italia passare in vantaggio dopo meno di due minuti di gioco, per poi essere rimontanti dal Napoli nel giro di due minuti; poco prima dell’intervallo gli ebolitani riescono ad agguantare il pareggio, chiudendo così la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-2. Nel secondo tempo, dopo pochi secondi, la Feldi Eboli passa nuovamente in vantaggio ma il Napoli reagisce e prima pareggia per poi effettuare la seconda rimonta portandosi sul 4-3 proprio con il gol capolavoro di Arillo che due minuti più tardi realizza la sua personale doppietta portando gli azzurri sul 5-3; a seguire i partenopei segnano anche il sesto gol, mentre a chiudere un derby bellissimo ci pensano gli ebolitani con la rete del definitivo 6-4!

🎤 Che cosa ha fatto Attilio Arillo, che cosa ha fatto Attilio Arillo, che cosa ha fatto Attilio Arillo.

🔝 Il gol fantastico, da copertina, del bomber azzurro sta già facendo il giro del web. Impossibile non farvelo vedere subito.#napoli #tiamonapoli🌋#vesuvio #gol #futsal pic.twitter.com/bBQePcD7hM — Napoli Futsal (@NapoliFutsal) December 4, 2022

Il Napoli Futsal vince così il secondo derby consecutivo dopo aver battuto, la settimana scorsa, la Sandro Abate Avellino per 6-0; una doppia vittoria che rilancia le ambizioni del sodalizio partenopeo che adesso guida la classifica con 27 punti conquistati in dieci gare, frutto di nove vittorie e una sconfitta, ossia quella subita, proprio alla vigilia del derby con gli irpini, a Roma contro l’Olimpus (5-4 per i capitolini in una gara tuttavia pesantemente condizionata da una pessima tenuta del campo di gioco reso estremamente scivoloso dalla troppa condensa presente all’interno dell’impianto romano…), sconfitta che, a sua volta, era arrivata dopo il clamoroso e inatteso capitombolo rimediato in Coppa Italia nell’altro derby campano contro il Real San Giuseppe (gara vinta dai vesuviani per 5-1 che è costata la prematura eliminazione degli azzurri dalla competizione).

Come visto gli uomini di Mister Marin hanno saputo reagire alle due sconfitte consecutive rimediate tra Coppa e campionato con due vittorie in altrettanti derby, riprendendo la propria corsa verso quel sogno chiamato tricolore.