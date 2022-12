Francia, Thuram: sarà la prima volta che un padre e un figlio giocheranno la finale di un Mondiale

Liliam Thuram ne giocò due di finali(1998 e 2006) per il figlio Marcus solo 67 minuti nel Mondiale in Qatar ma con un assist

La famiglia Thuram entra nella storia del calcio. Di padre in figlio: dopo quella conquistata da Lilian nel 1998 e nel 2006, anche Marcus Thuram ha raggiunto la finale dei Mondiali con la Francia a Qatar 2022. Sarà la prima volta nella storia, dunque, che una coppia padre-figlio giocherà l’ultimo atto della Coppa del mondo.

Non è un titolare della Francia campione del mondo in carica, ma Marcus Thuram è comunque riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio nella squadra che ha raggiunto la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Entrato in campo nei minuti finali della semifinale contro il Marocco, in tutto il torneo l’attaccante ha collezionato 67 minuti e ha anche servito un assist negli ottavi contro la Polonia.

Il padre trascinò i Bleus nel 1998 con la doppietta – da terzino – rifilata alla super Croazia dei vari Zvonimir Boban e Davor Suker, alzando poi il trofeo in faccia al Brasile a St. Denis. Raggiungendo un’altra finale iridata, quella persa contro l’Italia di Marcello Lippi nel 2006. Marcus, invece, appetito sul mercato dall’Inter e – dal 2019 – attaccante del Borussia Mönchengladbach, si è costruito la sua grande occasione dopo la vittoria di ieri contro il Marocco.

Una statistica che, giocoforza, diverrebbe ancor più incredibile nel caso di successo dei transalpini nella finale di domenica 18 dicembre contro l’Argentina di Lionel Messi. Un atto conclusivo quasi scontato tra Galletti e Albiceleste al termine del “Mondiale delle sorprese”.