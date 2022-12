Al Napoli piace Marcus Thuram (CorSport)

La Bild ha lanciato la suggestione di mercato. È il più pagato del Monchengladbach, è stato accostato anche all’Inter

Il Corriere dello Sport scrive degli interessi di mercato del Napoli. Piacciono Marcus Thuram, Buchanan e Becao. Andiamo per ordine, a partire da Thuram.

“Giuntoli avrebbe cominciato a dare un’occhiata in giro, tra la Germania e il Belgio, per coprire le fasce o l’attacco”.

“Al Napoli piace Marcus Thuram, figlio d’arte sul quale non ci sono presentazioni da spendere. 25 anni, un fisico da corazziere, una punta che sa fare mille cose – l’esterno, il centravanti, standosene dentro in qualsiasi modulo o sistema – che al Borussia Monchengladbach ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose”.

Thuram è stato accostato anche all’Inter.

“Ha un curriculum vitae impressionante (meglio aggiungere le diciassette reti nelle settantadue gare con il Sochaux) ed una versatilità che conquista a vista d’occhio ma è anche il più pagato del club tedesco. Sarebbe un dettaglio, se il Napoli non avesse stabilito il proprio tetto salariala intorno ai 3,5: ma per ora è un elemento che sta lì, in attesa di capire cosa eventualmente possa succedere. Ma Thuram è tentazione fortissima per chiunque e il Napoli se ne sta lì, a fare le proprie valutazioni, aspettando che il calciatore scelga il proprio destino”.