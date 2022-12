Djokovic: «Mi piacerebbe poter giocare il più a lungo possibile»

In attesa degli Australian Open: «Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto adeguatamente e spero mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis».

Il 16 gennaio inizieranno gli Australian Open di tennis, primo torneo stagionale del Grande Slam e Djokovic spera di giocarli senza intoppi: «Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto adeguatamente e spero mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis».

Ai giornalisti presenti a Dubai con lui ha ricordato il torneo da cui è stato espulso l’anno scorso per via del suo rifiuto a vaccinarsi contro il Covid-19. Nole lo ha già vinto nove volte e tornare a giocare in Australia e vincere il torneo significherebbe eguagliare Nadal con 22 vittorie nei Grandi Slam.

Nel Ranking, Djokovic che non ha pietà di nessun avversario, è sceso fino alla 5° posizione dopo aver saltato anche gli Us Open sempre per il rifiuto al vaccino. In Australia Nole era pure entrato nella terra dei canguri per poi esserne espulso poco prima dell’inizio del torneo. Per l’America non è nemmeno partito.

Adesso in Australia non c’è più l’obbligo del vaccino e il divieto di entrare nel paese è stato revocato: «In passato ho sempre avuto la possibilità di iniziare molto bene i miei anni in Australia e mi piace giocare lì».

Ma Djokovic ha comunque occupate le copertine sportive con la vittoria a Wimbledon, quella del Master 1000 di Parigi-Bercy e il Masters di Torino.

Sul futuro:

«Mi piacerebbe poter giocare il più a lungo possibile. Non ho davvero un numero in mente. Le cose stanno andando abbastanza bene per me finora. Non posso lamentarmi. Quindi, finché gioco a questo livello, finché ho il fuoco, andrò avanti».