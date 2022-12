Di Lorenzo organizza la cena di Natale per il Napoli, ma paga De Laurentiis (CorSport)

Il club non ha organizzato il consueto brindisi a causa del Covid e così ci ha pensato il capitano. Ma il presidente ha voluto sostenere le spese

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha organizzato la cena di Natale per la squadra, che il club non ha potuto allestire per una serie di motivi che il presidente De Laurentiis ha spiegato alla squadra dopo l’amichevole col Lille. Ma il patron ha voluto comunque pagare lui tutto. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Il gruppo è forte. Fortissimo. E la cena di Natale che ieri ha voluto organizzare Giovanni Di Lorenzo è la dimostrazione di quanto il Napoli, i ragazzi e l’allenatore, siano un corpo e un’anima. Il club, come ha spiegato mercoledì Spalletti, non ha previsto il tradizionale brindisi per una serie di motivazioni elencate da De Laurentiis nello spogliatoio del Maradona dopo la partita con il Lilla – la prevenzione del Covid su tutte – ma il capitano ha ritenuto che la squadra dovesse comunque alzare i calici dopo la strepitosa partenza e in vista di un secondo capitolo tanto entusiasmante quanto impegnativo, e così ha provveduto di persona. Location, catering, musica. Bella iniziativa, bella storia. Con finale a sorpresa: quando il presidente è stato informato della cosa ha preteso che tutti fossero suoi ospiti”.

La cena si è svolta al Teatro Posillipo. Erano presenti tutti i giocatori con mogli e compagne, Spalletti e lo staff tecnico e il vicepresidente Edo De Laurentiis.

Il menu è stato accompagnato dal vino di Luciano Spalletti.

“Il vino, beh, è quello delle Cantine Spalletti, prodotto e offerto dal signor Luciano”.

In merito alla cena di Natale che non sarebbe stata organizzata dal Napoli, l’allenatore, Luciano Spalletti, dopo l’amichevole persa col Lille aveva spiegato, parlando di De Laurentiis:

«Era un po’ accigliato per la partita però poi è riuscito a reggere e ci ha fatto gli auguri per Natale e ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società che poi era la motivazione per spiegare il motivo per cui non ha fatto la cena natalizia».