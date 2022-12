Corea-Portogallo, Kim parte dalla panchina

Tra poco meno di un’ora scendono in campo. Corea e Portogallo per il girone H dei Mondiali in Qatar. Calcio d’inizio alle ore 16 e diretta su Rai uno per una delle ultime sfide dei gironi. L’unico precedente tra Corea del Sud e Portogallo risale alla Coppa del Mondo 2002, con la Corea che ha vinto 1-0 in una partita della fase a gironi. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Allenatore: Costa (Bento squalificato).