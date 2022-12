Conte rincuora Kane: «Chi gioca a questi livelli deve essere forte»

In conferenza: «Vedere due rigori e due compagni uno contro l’altro non è stato facile, e credo non lo sia stato nemmeno per loro».

Nella conferenza stampa pre partita tra Tottenham e Brentford il tecnico italiano Antonio Conte ha parlato della partita tra Inghilterra e Francia ai quarti di finale di Qatar 2022. Conte ha ricordato l’errore dal dischetto di Harry Kane che ha condannato la sua Nazionale all’uscita dal Mondiale. Queste le sue parole:

«Durante la partita è stato davvero strano perché da una parte avevo Hugo (Lloris) e dall’altra avevo Harry. Vedere due rigori e due compagni uno contro l’altro non è stato facile, onestamente, e penso che per i giocatori sia stato davvero strano. Quando sei abituato a vivere tutti i giorni e stare nello stesso club non è facile».

Conte ricorda anche la finale dei Mondiali 1994 quando Roberto Baggio sbagliò il calcio di rigore decisivo che regalò il Mondiale al Brasile:

«Ho parlato con Harry della mia esperienza quando ero un giocatore e accadono situazioni negative. Siamo persone forti. Chi gioca a questi livelli deve essere forte. In ogni situazione ci sono lati positivi e negativi e devi affrontarli nel modo giusto. Harry è una persona forte, io ero una persona forte quando ero un giocatore. Meglio non parlare e cercare di giustificarsi perché stiamo parlando di un giocatore importante e loro sanno la strada da percorrere».

Conte ha scherzato dicendo di essere leggermente più preoccupato per il vincitore della Coppa del Mondo nella sua squadra, Cristian Romero:

«Sono un po’ preoccupato, onestamente, perché stanno festeggiando tantissimo. Vedere 4 milioni di persone in festa è incredibile. Ma ora deve tornare ed entrare nella visione del Tottenham. Ripeto che abbiamo bisogno che i nostri giocatori abbiano grandi motivazioni. La Premier League sarà difficile e abbiamo la Champions League contro il Milan. I vincitori e gli sconfitti devono stare allo stesso livello: entrambi con grande passione e voglia».