Carnevali: «Io alla Juve? Bello essere accostato ai grandi club, ma ora pensiamo al mercato»

A Sky Sport: «Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, ma Frattesi ha richieste anche dalla Premier. Valuteremo le opportunità»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima dell’amichevole contro l’Inter. Carnevali ha commentato le voci che lo vedono accostato alla Juventus come nuovo direttore sportivo.

“Io alla Juve?? E’ una bellissima cosa essere accostato ai grandi club, ma ora pensiamo al calciomercato dei giocatori, che è difficile da portare avanti, pensiamo a quello”.

Carnevali ha parlato anche di Frattesi, accostato al mercato della Roma. Le sue parole sembrano chiudere la porta ad un trasferimento, o forse sono un tentativo di far scattare l’asta.

“Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo valorizzato giocatori provenienti dal loro vivaio. Ma oggi Frattesi ha richieste anche dalla Premier League. Quello del calciomercato sarà un mese lungo, qualche richiesta è arrivata, noi vorremmo mantenere una rosa importante e quindi non vorremmo cedere giocatori come lui. Valuteremo le opportunità che ci saranno per Frattesi o per altri giocatori. Più che sulle cessioni ci stiamo concentrando anche su degli acquisti”.

Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport parlava della possibilità di vedere alla Juventus Cristiano Giuntoli come direttore sportivo e di vedergli affiancato un direttore generale o amministratore delegato che, se non Marotta, potrebbe essere Giovanni Carnevali. La Gazzetta scriveva:

Il plenipotenziario del Sassuolo potrebbe agire in tandem con Giuntoli, considerato un profilo eclettico, ma anche trasferirsi a Torino assieme a Giovanni Rossi, suo attuale d.s.. Rossi partirebbe da due vantaggi: conosce la Juventus, in cui ha lavorato all’inizio del ciclo Agnelli-Marotta-Paratici come responsabile del settore giovanile, e ha un rapporto solido e di stima reciproca con Massimiliano Allegri.