Bereszynski al Napoli, parla l’agente: «Ha disputato un Mondiale pazzesco»

Pastorello a Tmw: «In Turchia è emerso il desiderio di far giocare di più Zanoli. Napoli è un premio alla carriera del polacco»

Bartosz Bereszynski è un giocatore del Napoli. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dello scambio con Alessandro Zanoli che farà il percorso inverso dell’ex giocatore della Sampdoria. In un intervista rilasciata a Tmw l’agente del giocatore, Federico Pastorello, ha svelato dei retroscena sul trasferimento del difensore polacco. Queste le parole dell’agente di Bereszynski sulla trattativa che lo ha condotto a Napoli:

«La scorsa settimana sono stato in Turchia qualche giorno, in un contesto più rilassato e parlando del più e del meno è venuta fuori questa loro necessità di migliorare nelle alternative, così come era emerso il desiderio di far giocare di più Zanoli. L’idea dello scambio è nata così, poi sono tornato a casa e ci abbiamo lavorato.»

Continua l’agente: «Bereszynski vedrebbe questa opportunità come il premio di una carriera bellissima. Dove è stato ha lasciato sempre un segno, ha disputato un Mondiale pazzesco: la gara con la Francia ha dimostrato valore, personalità e carattere e credo possa essere un innesto perfetto in uno scacchiere già perfetto come quello del Napoli per dare una ulteriore alternativa a Spalletti. Può essere un innesto intelligente per cercare di migliorare una squadra che oggi, spostando le pedine, è più facile rovinare che migliorare».