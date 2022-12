Allegri: «Vlahovic? È un punto interrogativo. L’obiettivo è avvicinare il Napoli»

Dopo l’1-0 sul Rijeka: «Pogba ha fatto due giri di corsa. Di Maria ha giocato una grande finale, prima con noi aveva avuto qualche problemino»

Allegri ha parlato dopo dopo la vittoria 1-0 della Juventus sul Rijeka, in amichevole:

“Pogba? Ha fatto due giorni di corsa, siamo fiduciosi, speriamo di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile. Rientreranno Chiesa e De Sciglio, poi ci saranno Alex Sandro e Danilo, mentre Bremer è già tornato oggi ad allenarsi. Vlahovic? E’ un punto interrogativo, vediamo”.

“Più complicato riportare gli argentini sulla terra o ri-motivare Rabiot? Non ci saranno problemi con nessuno, Di Maria e Paredes sanno che dovranno essere due uomini importanti per noi, soprattutto Di Maria ha avuto qualche problemino. L’ho sentito ed è carico. Con Rabiot non ci saranno problemi. I giocatori sanno che ci aspettano partite difficili. Abbiamo 5 mesi importanti dove il minimo obiettivo è rimanere nei primi 4 posti e avvicinare il più possibile il Napoli. E poi c’è l’Europa League e la Coppa Italia. Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare tutte le 36 partite potenziali”.

“Di Maria è compatibile con il 3-5-2? Il problema non esiste, dal 4 gennaio fino al 5 giugno abbiamo da un minimo di 26 ad un massimo di 36 partite, ci sarà bisogno di tutti. C’è bisogno di capire quando far giocare uno o l’altro. Di Maria ha giocato una finale straordinaria e dovrà essere un valore aggiunto per noi”.

I giocatori “sono in buone condizioni, è normale che debbano crescere di condizione e calarsi nuovamente nelle partite. Abbiamo giocato buone partite, venivamo da giorni di lavoro importante. In queste partite ci può essere un po’ di calo d’attenzione, abbiamo regalato loro dei palloni pericolosi per superficialità. Troppi passaggi all’indietro? Il portiere va usato quando ce n’è bisogno, bisogna essere bravi a capire i momenti della partita quando c’è da giocare avanti e quando indietro. Bisogna togliersi questo vizio di rifugiarsi sempre verso il portiere, rischia di essere una palla buttata”.