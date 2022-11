Zazzaroni: Spalletti è uno degli allenatori più preparati d’Europa, a volte non capisco la sua lingua

Sul Corriere dello Sport assegna 10 al Napoli per questi tre mesi di campionato e sottolinea il grande merito di Spalletti

Ivan Zazzaroni nel suo pagellone di fine anno ha dato 10 al Napoli di Spalletti. Il campionato, interrotto dai Mondiali in Qatar, riprenderà il 4 gennaio,

Gli azzurri conquistano il massimo dei voti nel primo trimestre di campionato

10 (inevitabile) al Napoli che si è spinto molto più in là del previsto. Lo merita per quell’11 alla voce “vittorie consecutive” e per la qualità di gioco – strepitoso anche il percorso Champions. Abbiamo finalmente recuperato il Maradona pieno di gente, uno spettacolo (dell’anima) senza pari.

Su Spalletti

È uno degli allenatori più preparati d’Europa. A volte non capisco la sua lingua, ma è un dettaglio: resta lui al centro di questa magnifica realtà