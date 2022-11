Wanda Nara: «È vero ho firmato la pratica di separazione, ma io amo Mauro»

Wanda Nara racconta a verissimo tutto sulla fine della sua storia con Mauro Icardi «Siamo una famiglia e non si sa mai, ma non stiamo assieme già da due mesi»

Wanda Nara ha fatto finalmente chiarezza sulla fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Per farlo ha scelto gli studi televisivi di Canale5 per il programma Verissimo di Silvia Toffanin. La loro separazione ha vissuto mesi in cui rumors e indiscrezioni hanno infiammato i loro fan, ma per la showgirl argentina è arrivato il momento di scrivere la parola fine a una delle telenovela infinite dei giornali scandalistici.

«Possiamo dire che siamo in una pausa, non lo so. Siamo una famiglia e non si sa mai, ma non stiamo assieme già da due mesi, anche se ci parliamo tutti i giorni, abbiamo 5 bambini. La verità è quella, ci siamo lasciati bene, non c’è stata nessuna cosa grave, ho aspettato i tempi che dovevo aspettare».

Sono state avviate le pratiche per il divorzio.

«Soprattutto per il discorso dei bambini, come dividere i giorni e queste cose qua, non per litigare, abbiamo messo un’amica in mezzo e ci parla con il cuore in mano».

Il presunto tradimento di Mauro Icardi con l’attrice Eugenia La China Suarez ha incrinato il loro rapporto, fatto sorgere dubbi e nascere discussioni infinite

«Non abbiamo mai avuto nessuna crisi, sono successe delle cose che ormai si sanno. Quando abbiamo iniziato a litigare, che la pace mancava in casa, sempre pensando ai bambini ho pensato fosse meglio mettere uno stop. Io sono una donna molto seria e ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti e da lì è iniziato cambiare un po’ tutto. Lui mi ha detto la verità, mi ha detto che aveva visto una persona e mi ha raccontato tutto. Lui ha questa qualità di dire la verità anche se fa male. Abbiamo provato un anno a stare bene e quando ho capito che in casa mancava la pace ho lasciato stare».

Come sua abitudine però Wanda Nara non può non. terminare con un finale a sorpresa e confessare

«Io amo Mauro»

«È la persona più importante in questo mondo per me, e lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente. È vero ho firmato la pratica di separazione, ma… Non è vero che non mi ha pagata e penso che non lo farebbe mai. Vedremo in futuro se torneremo qui insieme a parlare, chissà».