Icardi torna a segnare e porta il Galatasaray a vincere nel derby

Serata di grazia per Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter e del Psg, sbarcato nel campionato turco al Galatasaray, insieme a Mertens è tornato al gol, anzi al doppio gol e non in una partita qualsiasi, bensì nel derby contro il Besiktas.

Icardi, che negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé più per le vicende legate a Wanda Nara e al termine della loro relazione, che per le sue abilità calcistiche, ha messo a segno due reti.

Due gol, uno quello dell’1-0 al volo di sinistro partito alla velocità di 124 km/h. Il secondo, dopo il momentaneo 1-1 di Tosun, di testa dal dischetto del rigore, per la vittoria finale che vale il momentaneo -2 dal primo posto.

A fine partita Maurito, con il suo nuovo look biondo platino, si è trasformato in capopolo andando a prendere in curva una giga bandiera del Gala sventolandola poi in mezzo al campo da gara da capopopolo.