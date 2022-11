Sport: «Cristiano Ronaldo andrà al Real Madrid per sostituire Benzema»

L’infortunio di Benzema apre le porte al trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. I consiglieri del portoghese sono in contatto con le merengues.

Il media spagnolo Sport ha di recente pubblicato un articolo sul futuro di Cristiano Ronaldo dopo le dichiarazioni rilasciate settimana scorsa. Secondo gli spagnoli Cristiano Ronaldo andrà al Real Madrid dopo che Karim Benzema si è fermato per infortunio qualche giorno fa.

Il Real Madrid teme che Benzema sarà assente fino al nuovo anno. E quindi anche in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool (21 febbraio/15 marzo). In tal caso, il Pallone d’Oro in carica avrà bisogno di un sostituto.

“Sport” riferisce che i consiglieri del portoghese sono in contatto con i responsabili del Real Madrid. Sarebbe in discussione un impegno di sei mesi con Ronaldo nella capitale spagnola.

Cristiano Ronaldo dovrà trovare una squadra dopo le recenti dichiarazioni a Piers Morgan. Si vocifera anche di una possibile azione legale contro il portoghese che verrà presa nelle prossime settimane. Se Cristiano Ronaldo dovesse tornare al Real Madrid lo farà in grande spolvero dopo un Mondiale che vuole vivere da protagonista.