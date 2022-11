Senegal, Koulibaly e la frana di Casamicciola: «Forza agli ischitani e al popolo di Napoli»

Dopo il gol qualificazione: «Questa vittoria è per la famiglia di Papa Diop una leggenda del calcio senegalese». Segnò alla Francia

Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di oggi pomeriggio del Senegal contro l’Ecuador per 2-1. L’ex difensore del Napoli è stato decisivo nella vittoria contro i sudamericani che è valsa la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta a Qatar 2022.

Kalidou Koulibaly indossava una fascia speciale con il numero 19 di Diop e i giocatori tenevano uno striscione con il ritratto del centrocampista, morto all’età di 42. La scelta di ricordare Diopè perché ha segnato il gol nella vittoria per 1-0 del Senegal contro l’allora campione in carica della Francia nel torneo del 2002 e due gol nel 3-3 contro l’Uruguay nell’ultima partita del girone.

Queste sono le parole di Koulibaly dopo la partita del Senegal riportate da Reuters:

«Questa vittoria e questo trofeo (man-of-the-match) sono per la famiglia di Papa Bouba Diop, questo è un giorno molto speciale, ha detto un emozionato Koulibaly in una conferenza stampa dopo quella che ha definito una delle partite più importanti delle nostre carriere. Volevamo commemorare il grande giocatore che era, è una leggenda del calcio senegalese, mi ha fatto sognare, ha fatto sognare tutti noi per non rovinare tutto nell’anniversario della sua morte».

Poco dopo Koulibaly ha voluto incoraggiare la popolazione di Casamicciola dopo gli eventi di domenica: «Forza al popolo di Napoli, la mia seconda casa»