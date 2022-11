Africa a due volti: il record del Senegal e l’addio di Onana

Con la vittoria di oggi contro l’Ecuador a Qatar 2022 il Senegal entra nella storia dei Mondiali. Un dato di OPTA ci fa apprendere che la Nazionale senegalese ha eguagliato il Ghana e la Nigeria per le partecipazioni alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Con il passaggio al prossimo turno, il Senegal centra la qualificazione per la terza volta nella sua storia. Questo il dato:

Il Senegal (2002 e 2022) è la terza nazionale africana a raggiungere la fase a eliminazione diretta in almeno due edizioni dei Mondiali, dopo la Nigeria (1994, 1998 e 2014) e il Ghana (2006 e 2010). Leoni.

Non solo il record eguagliato, ma il Senegal è riuscito a battere una squadra sudamericana al Mondiale cosa che nona accadeva dal 1990 quando il Camerun si impose contro la Colombia. Il Senegal ha messo fine ad una serie di 21 partite senza vittoria (4 pari e ben 17 sconfitte).

1 – Senegal became the first African nation to beat a South American side at the #FIFAWorldCup since Cameroon v Colombia in 1990, ending a 21-game winless run (D4 L17). Lions. pic.twitter.com/NJEnlMdfHs

— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2022