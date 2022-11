Rummenigge: «Il gol di Maradona agli inglesi resta il più bello di sempre»

Questo sarà l’ultimo Mondiale di Messi e Ronaldo che hanno messo in ombra due generazioni di campioni, un fatto unico nella storia. «Maradona è stato dominante, ma non così a lungo. Oggi i calciatori sono meglio allenati, curati e alimentati».

L’Italia e i Mondiali

Due Mondiali senza l’Italia, per giunta campione d’Europa, come si spiegano?

«Nessuno lo capisce, già uno era più che sufficiente. L’Italia è tra le più grandi squadre del mondo ed è una mancanza pesante quella bandiera: è un danno per il vostro Paese, ma anche per tutto il calcio».

È solo un caso che quando avete vinto il Mondiale non avete mai incrociato gli azzurri?

«Non lo so. Platini ha detto che non è un caso».