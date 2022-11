Rubata la macchina della moglie di Kim

La Fiat 500 era parcheggiata in strada. Secondo gli inquirenti non ci sono elementi per collegarlo al furto subito da Kvara

A due giorni di distanza dal furto d’auto subito da Kvara che poi è stata ritrovata subito dopo a Tremola Ducenta, oggi arriva la notizia del furto subito dalla famiglia di un altro calciatore del Napoli.

Si tratta della Fiat 500 della moglie del difensore azzurro Kim. La vettura era parcheggiata nella strada di Posillipo in cui il calciatore abita.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è “Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo”

Dal Napoli, sempre secondo il Cormezz, trapela la convinzione che si tratti di una spiacevole coincidenza anche perché la dinamica dei due episodi è infatti molto diversa. Per giunta, per quanto riguarda l’auto della moglie di Kim, questa era parcheggiata in strafa e chiunque avrebbe potuto agire indisturbato, anche senza sapere chi fossero i proprietari