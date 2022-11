Risolto il caso della ciabatta che ha colpito Sarri nel derby

Dazn ha analizzato diverse immagini per capire che la ciabatta apparteneva al difensore della Roma Mancini che era in panchina e l’ha persa nel parapiglia

Dopo le buste di piscio lamentate da Sarri in Europa League, aveva fatto “rumore” due giorni fa una ciabatta che era stata tirata addosso al tecnico della Lazio nei minuti finali e concitati del Derby contro la Roma

Momenti difficili per l’arbitro Orsato, che ha faticato a riportare la calma tra i protagonisti del derby romano. Intanto, mentre si scatenava il parapiglia, Sarri si è ritrovato una ciabatta addosso. Da una prima ricostruzione di pensava che qualcuno avesse lanciato una pantofola sul rettangolo verde nei pressi dell’area tecnica della Lazio e un membro dello staff la avesse scalciata colpendo involontariamente l’allenatore.

Oggi Dazn, analizzando delle immagini inedite ha finalmente risolto il dubbio su chi fosse il proprietario della ciabatta.

La ciabatta apparteneva a Mancini. Il difensore della Roma che, sostituito, era rimasto in panchina ed è scattato quando Rui Patricio e Radu sono venuti a contatto.

Non è stato l’ex Atalanta a lanciare la ciabatta al tecnico della Lazio ma nel parapiglia il giocatore ha perso la ciabatta che è rimasta vicino alla panchina della Lazio. Per rispedirla dalla parte giallorossa è stata calciata via da un componente dello staff biancoceleste che ha proprio colpito Sarri