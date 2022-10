Il Guardian intervista Richarlison, attaccante brasiliano del Tottenham. Il mese scorso, durante un’amichevole tra Brasile e Tunisia, dagli spalti gli è stata tirata addosso, in campo, una banana. Racconta quella giornata.

Parla del razzismo.

Richarlison continua:

“Viviamo in un mondo difficile, in un’era difficile, in cui le persone non hanno rispetto per la razza, per la religione, per la politica. Io so cosa ho passato nella mia infanzia. Non sono nato in una culla d’oro, quindi ora sono in un posto migliore, cerco di aiutare il più possibile, principalmente le persone in Brasile”.