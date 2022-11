Qatar, aereo della Polonia scortato dai caccia VIDEO

La decisione a seguito dei missili caduti in Polonia. I piloti hanno mostrato dal finestrino un cartello con il motto: “Łączy nas piłka”, “Il pallone ci unisce”

La nazionale polacca è atterrata in Qatar per partecipare ai prossimi Mondiali. Come mostrato dal video pubblicato dalla Nazionale, l’aereo dove viaggiavano Lewandowski e compagni è stato scortato oltre il confine da due aerei militari F16 che hanno voluto mandare il loro “in bocca al lupo” ai giocatori mostrando dal finestrino un cartello con il motto: “Łączy nas piłka”, “Il pallone ci unisce”.

Gli aerei militari sono stati una misura precauzionale decisa a seguito dei missili caduti in Polonia nei giorni scorsi che hanno portato alla morte di due civili. Le ultime indagini sembrerebbero far pensare a “uno sfortunato incidente”, si tratterebbe infatti di missili della contraerea ucraina che hanno sbagliato rotta, ma di certo “non un attacco deliberato contro la Polonia” né alla Nato.