Qatar 2022, i convocati della Spagna: non ci sono Ramos e Thiago

Le convocazioni della Spagna: fuori Sergio Ramos e Thiago Alcantara dentro Pau Torres e Pedri

Il ct della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al Mondiale in Qatar 2022. Tra i nomi notiamo le assenze eccellenti di Sergio Ramos, Thiago Alcantara e David De Gea. I due giocatori non hanno convinto l’ex tecnico di Roma e Barcellona. La storica bandiera del Real Madrid, oggi al PSG, non è stata al meglio negli ultimi mesi risultando spesso infortunato anche se ultimamente è tornato titolare. Per quanto riguarda Thiago Alcantara la situazione è diversa, Luis Enrique gli ha preferito il giovane Pedri e i due centrocampisti dell’Atletico Madrid Koke e Marcos Llorente. Questo il Tweet dei giocatori convocati da Luis Enrique per la Spagna al Mondiale in Qatar 2022.

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol. 2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial. 📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Tutti i convocati della Spagna per Qatar 2022

Portieri: Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Difensori: Daniel Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), José Gaya (Valencia)

Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid)

Attaccanti: Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsia), Ansu Fati (Barcellona).