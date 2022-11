Napoli Empoli, Zanetti: “Dal campo sembrava un rigorino”

Zanetti a DAZN: “Il rigore? preferisco non parlarne, dal campo ho visto che è stato un rigorino ma l’arbitro ha scelto così”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Napoli persa dalla sua squadra per 2-0. Il tecnico ha parlato della prestazione della sua squadra e del contestato rigore su Victor Osimhen. Queste sono le sue parole:

“La prestazione della squadra? non ho rammarichi e devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi per l’impegno. Contro la Juventus abbiamo rischiato di prendere l’imbarcata ma oggi abbiamo giocato meglio. fino all’espulsione l’avevamo incartata bene. Il rigore? preferisco non parlarne, dal campo ho visto che è stato un rigorino ma l’arbitro ha scelto così.”

Zanetti e i punti presi con il suo Empoli

Il tecnico ha aggiunto delle parole sui tanti pareggi nelle prime giornate della sua squadra e sulla scelta di oggi dei 2 trequartisti:

“Considerando che oggi abbiamo 14 punti non sono pochi. Abbiamo combattuto contro tutte e veniamo da una vittoria contro il Bologna. Siamo una squadra molto giovane e di livello.I due trequartisti? sicuramente Bjarami è un giocatore duttile e poteva essere utile. avevo bisogno i gente di gamba anche perché abbiamo la prossima partita venerdì.”