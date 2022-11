I giornalisti del Telegraph escludono Abraham dal Mondiale

Gli viene preferito il 30enne del Newcastle Callum Wilson. Solo uno, tra gli otto redattori, inserisce Tammy. «Ha fatto solo tre gol in stagione…»

Il Telegraph dedica un approfondimento alla situazione dell’Inghilterra ai Mondiali del Qatar. In particolare, alcuni dei redattori hanno discusso sulle colonne del giornale degli altri componenti dell’attacco di Southgate, da affiancare al punto fermo Harry Kane. «Si può esser solidi quanto si vuole – scrive il Telegraph – eppure non si può andare lontano senza buttare la palla dentro». Ebbene, quel che fa riflettere è che solo uno tra i giornalisti intervenuti, ovvero Mike McGrath, ritiene che l’attaccante della Roma Tammy Abraham debba essere convocato.

Di lui scrive James Burt che gli preferirebbe addirittura Callum Wilson del Newcastle, trentenne attaccante che non viene preso in considerazione da Southgate da diversi anni ma che ha già segnato 6 gol in 10 presenze nell’attuale Premier League. «Abraham – scrive Burt – ha già avuto una serie di possibilità ma non si è mai comportato così bene con la maglia dell’Inghilterra. Rashford può fare anche la punta centrale, peraltro».

Uno tra Callum Wilson e Ivan Toney del Brentford viene preferito a Abraham anche da Jeremy Wilson e da Matt Law, altri due tra i giornalisti intervistati. «Il punteggio di Abraham – scrive Wilson – è leggermente diminuito in questa stagione, sebbene stia spingendo duramente per essere incluso dal ct». Più duro Law: «Tammy è il grande escluso, per me. Ha segnato solo tre gol finora in questa stagione con la Roma, troppo poco per essere convocato».

Le liste dei vari giornalisti:

Jason Burt: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Jack Grealish (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Callum Wilson (Newcastle United);

Matt Law: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Callum Wilson (Newcastle United);

Luke Edwards: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Callum Wilson (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Jarrod Bowen (West Ham);

Jeremy Wilson: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Chelsea), Phil Foden (Chelsea), Bakayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Chelsea);

Jim White: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford), Callum Wilson (Newcastle United);

James Ducker: Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford);

Mike McGrath: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester United), Tammy Abraham (AS Roma), Marcus Rashford (Manchester United), Callum Wilson (Newcastle United);

Oliver Brown: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).