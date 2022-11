Mondiale XXL, montepremi da 440 milioni

Quella in Qatar sarà l’edizione della Coppa del Mondo più ricca della storia. 42 milioni di dollari al primo classificato, 30 al secondo e 27 milioni al terzo

È un mondiale XXL non solo per le spese, le polemiche e i minuti di recupero (necessari per Collina). Quella in Qatar sarà l’edizione della Coppa del Mondo più ricca della storia.

Alla lista delle cose per cui questo Mondiale sarà ricordato si aggiunge anche il sostanzioso premio in denaro in palio per il vincitore del torneo. Su Forbes si può leggere la somma che la Fifa ha stanziato e i costi dell’intero torneo. Si tratta di 440 milioni di dollari complessivi di montepremi da ripartire tra le federazioni secondo criteri ben precisi. Si tratta di una somma ben più alta di quella stanziata per i Mondiali in Russia, di circa il 20%.

La squadra che alla fine del torneo conquisterà la vittoria, incasserà ben 42 milioni di dollari. I 440 milioni di dollari verranno divisi fra le diverse nazionali che passeranno alla fase finale del torneo a seconda del loro posizionamento.

Chi si ferma agli ottavi riceverà 13 milioni di dollari, a chi arriverà ai quarti di finale verranno erogati 17 milioni. Il premio si gonfia per chi raggiunge il quarto posto, 25 milioni di dollari. Infine il podio: 27 milioni al terzo, 30 al secondo classificato e, dulcis in fundo, i bei 42 milioni alla squadra vincitrice.

I premi non finiscono qua. Sono 209 i milioni totali assegnati dalla Fifa alle diverse squadre di club che hanno fornito giocatori alle loro nazionali come compensazione per i costi di preparazione. In pratica ogni giorno di permanenza nel torneo viene risarcito con 10mila dollari. Per la Serie A sono in totale 70 i giocatori impegnati nella Coppa del Mondo. Per la precisione, ad ogni squadra viene riconosciuto un indennizzo di circa 1,5 milioni di dollari.

I giocatori riceveranno poi anche dei bonus dalle proprio Federazione oltre ai classici premi come la Scarpa d’Oro, il Pallone d’Oro, il Guanto d’oro, il Miglio Giovane e l’All-Star Team.