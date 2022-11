Mondiale: i fan del Qatar rispondono ai giocatori tedeschi

I fan del Qatar hanno esposto cartelloni con il viso di Ozil in risposta alla protesta dei giocatori tedeschi. Ozil aveva accusato la federazione tedesca di razzismo.

Al Mondiale i tifosi del Qatar non hanno preso bene il gesto di protesta dei giocatori tedeschi e hanno reagito con un gesto coordinato.

Ne parla ESPN sul sito e fa notare come dopo che i giocatori della selezione tedesca hanno ripetuto il gesto di protesta, portandosi la mano alla bocca per protestare contro la Fifa dopo le minacce relative alla fascia One Love, i tifosi hanno esposto dei fogli raffiguranti il viso di Mesut Ozil, altri ancora la foto del giocatore tedesco di origini turche.

Si tratta chiaramente di un gesto organizzato e non dell’iniziativa estemporanea di qualche fan. La risposta mostra come in Qatar non abbiano gradito le polemiche che in qualche modo accusavano il paese di non rispettare i diritti umani.

La scelta di mostrare il volto di Ozil non è casuale e richiama una dichiarazione stizzita dell’ex giocatore che aveva ricevuto aspre critiche dopo l’eliminazione all’ultimo mondiale. “Sono tedesco quando vinciamo, ma sono un immigrato quando perdiamo”.

L’ex giocatore ha lasciato la nazionale per via di quelle critiche, giudicate dallo stesso come razziste, accusando anche la federazione e i tifosi tedeschi di essere razziste con le persone che hanno radici turche. Le critiche erano iniziate già prima del Mondiale in Russia, quando sul web sono circolate delle immagini di lui in compagnia del controverso presidente turco Erdogan.

La Germania si trova in una condizione precaria al Mondiale. Il pareggio conquistato da Fullkrug ha fissato il punteggio sull’ 1-1 con la Spagne. Grazie al punto ottenuto la qualificazione è ancora possibile ma l’obbligo è di vincere la partita contro il Costa Rica. La Germania ha reso noto che non farà più nulla per la fascia.