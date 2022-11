Messi: «Questo è il mio ultimo mondiale. La caviglia? Sto bene»

«Sono carico e molto eccitato per il debutto. Sto bene fisicamente, penso di essere arrivato al Mondiale in un grande momento di forma»

Leo Messi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio al Mondiale dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. L’attaccante del Psg a 35 anni sa che è la sua ultima grande chance sottolineando:

«Sono carico e molto eccitato per il debutto. Cercheremo di fare la miglior gara possibile portando a casa i tre punti. Questo gruppo mi ricorda quello 2014, un gruppo molto unico che ha le idee chiare su cosa fare in campo. Probabilmente questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo, per me è l’ultima possibilità di ottenere quello che tutti vogliamo».

Sul mondiale in inverno

«È un momento diverso della stagione. Mi sento bene, non ho fatto niente di speciale. Mi sono preso cura di me stesso come ho sempre fatto nella mia carriera. Giocare un Mondiale è sempre speciale, l’atmosfera prima della partita è diversa».

Sulla sua condizione fisica

«Niente di preoccupante, ho solo ricevuto un colpo e per precauzione ho svolto una sessione differenziata. Sto bene fisicamente, penso di essere arrivato al Mondiale in un grande momento di forma».

Sul Web è apparsa anche una foto della caviglia gonfia di Messi, ma le rassicurazioni arrivate dal campione argentino evidenziano la grande voglia di far bene in questo Mondiale.

😱💥 ¡OJO ATENCIÓN! ESTE ES EL TOBILLO DE MESSI A MENOS DE 24 HORAS PARA SU DEBUT EN EL MUNDIAL 👀 ¿CORRE PELIGRO LA ESTRELLA ARGENTINA? pic.twitter.com/8Z8yaks66J — Post United (@postunited) November 21, 2022

Come afferma Messi non ci saranno grandi sorprese nell’attacco dell’Abiceleste dove la Pulce giocherà in attacco con lo juventino Angel Di Maria e l’interista Lautaro Martinez.